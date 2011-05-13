Жодних порушень законодавства при закритті шкіл поки не виявлено

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що у ході перевірки, яка розпочалась в лютому, жодних порушень законодавства при закритті шкіл не виявлено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві, коментуючи доручення Президента України стосовно законності закриття шкіл в Україні.

“Ми цю роботу почали раніше, ще після того, як було доручення Президента в лютому. Кожний випадок перевіряється на відповідність дотриманню законодавства”, - підкреслив Д.ТАБАЧНИК.

“Ми проведемо цю перевірку. Ми її почали ще в лютому. Зараз за 10 днів узагальнимо матеріали. Але хочу вам сказати, що на сьогоднішній день жодного порушення чинного законодавства у рішеннях територіальних громад, районних рад і міських рад поки що не виявлено”, - сказав міністр.

При цьому Д.ТАБАЧНИК наголосив, що ситуація буде ще раз проаналізована.

“Звичайно, у десятиденний термін передамо по всіх питаннях інформацію в Адміністрацію Президента”, - додав Д.ТАБАЧНИК.