Молодь просить підтримки Президента

Національний комітет громадянської кампанії «МОЛОДІЖНА ВАРТА: молодь за вами спостерігає!» звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з ініціативою створення центрального органу виконавчої влади з питань молодіжної політики з прямим підпорядкуванням уряду.

Про це УНІАН повідомили в організації.

Як зазначається в переданому повідомленні, МВАРТА вирішила розпочати тиск на уряд і заручитися підтримкою Президента.

«Вимушені констатувати, що політика щодо молоді і надалі залишається лише декларативно визнаним державним пріоритетом. Великі сподівання ми покладаємо на закінчення адміністративної реформи, яка повинна надати новий імпульс для розвитку державної політики щодо молоді. Й надалі залишаємось переконаними, що необхідно створення конкретно визначеного центрального органу виконавчої влади у справах молоді”, - говориться в зверненні молоді до В.ЯНУКОВИЧА.

На переконання активістів, таким би центральним органом виконавчої влади могло б стати Державне агентство з питань молодіжної політики та спорту з прямим підпорядкуванням Кабінету Міністрів України.

Окрім того, інформують в МВАРТІ, молодь має намір прийти на День гніву, який організовується 14 травня. Активісти наголошують на тому, що політичні сили повинні реалізовувати власні передвиборчі зобов’язання або публічно відмовлятися від якоїсь частини з них, визнаючи свої ж помилки та безпідставний популізм.

Член національного комітету від Всеукраїнської організації «Фундація Регіональних Ініціатив» (ФРІ) Олександр СОЛОНТАЙ, коментуючи рішення представників молоді, зазначив: «Ми, як активна частина суспільства, повинні на весь голос заявити, що нинішній шлях влади безперспективний... Нажаль, зараз в Україні мова йде про «псевдореформи». Приклад з ліквідацією міністерства молоді і відсутністю конкретного органу відповідального за реалізацію державних молодіжних завдань, ще один яскравий тому доказ».