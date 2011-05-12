Президент доручив вивчити законність закриття середніх шкіл

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру освіти і науки, молоді і спорту України Дмитру ТАБАЧНИКУ спільно з Генеральною прокуратурою розібратись, чи були порушення при закритті середніх шкіл в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні Керуючої ради Комітету з економічних реформ.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що старт реформи в сфері середньої освіти був позитивним, оскільки було ухвалено рішення про створення освітніх округів, яке відкривало шлях для оптимізації мережі.

Водночас, зауважив Президент, одразу з’явилась хвиля протестів проти закриття шкіл, а також з’явились сигнали у ЗМІ, що під приводом реформ готують відчуження майна закритих закладів освіти. До речі, зауважив В.ЯНУКОВИЧ, це стосується і медичних закладів.

Президент зазначив, що призупинення чи закриття роботи шкіл торкнулось понад 4 тисяч учнів. «Чи всі такі рішення приймались обгрунтовано? На основі аудиту мережі за критеріями і методичними рекомендаціями Міністерства освіти? Ми проведена роз’яснювальна робота з людьми?», - запитав Президент.

Він висловив переконання, що в цій сфері проводилась недостатня робота. «Однозначно хочу сказати – недостатньо. Тому я вимагаю, щоб профільний міністр із залученням генеральної прокуратури по кожному з випадків у 10-денний термін провели перевірку і доповіли», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, якщо будуть виявлені зловживання, то винні відповідатимуть за чинним законодавством.

При цьому Президент висловив думку, що якщо б все робилось на належному рівні, то не було б такого збурення у суспільстві.

«З людьми треба по-людськи було говорити - роз’яснити, а сьогодні значна кількість людей ототожнює реформу із закриттям шкіл», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, він підкреслив, що необхідно продовжувати роботу щодо оптимізації мережі середніх навчальних закладів. В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що перед тим як закривати школу треба визначати, куди будуть переведені учні, наскільки краще їм там буде навчатись і не менш важливо, як вони будуть добиратися до нового місця навчання. В цьому контексті В.ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ вже на найближчому засіданні уряду розглянути питання збільшення кількості шкільних автобусів, що закуповуються за державний рахунок, а при розробці бюджету на наступний рік передбачити кошти для повного забезпечення шкільними автобусами всієї України.

Також він доручив М.АЗАРОВУ і уряду взяти на особистий контроль питання збільшення кількості дошкільних навчальних закладів.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що розбудова дошкільних закладів має відбуватись не лише за державний кошт і для цього необхідно дерегулювати дозвільну систему для будівництва таких закладів.