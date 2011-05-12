Янукович закликав продовжувати роботу з укрупнення вишів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав продовжувати роботу з укрупнення вищих навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні Керуючої ради Комітету з економічних реформ.

«Треба рішуче йти шляхом укрупнення навчальних закладів», - сказав Президент, зауваживши, що в дрібних навчальних закладах неможливо отримати належну освіту.

Він закликав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВА не затягувати з цим процесом і проконтролювати, щоб інтереси окремих міністерств не блокували реформу. «Я звертаюсь до присутніх тут віце-прем’єрів і міністрів, ну врешті-решт позбавтесь, як кажуть, красивої для вас іграшки, віддайте Міносвіти навчальні заклади так як це робиться в світі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, звертаючись до М.АЗАРОВА: «Я ж з вами розмовляв, хто не розуміє давайте вносьте пропозиції».

Також він висловився за доцільність зміни концепції державного замовлення.

На думку Президента, замовлення має бути чітко узгоджено з середньостроковим прогнозом ринку праці. «Бюджетні кошти мають йти тільки на ті спеціальності, які потрібні економіці», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.