За Держпремію України в галузі освіти змагаються проекти 2-х ВНЗ

За Державну премію України в галузі освіти змагаються проекти двох вищих навчальних закладів – Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» та Львівського політехнічного інституту.

Про це говориться в повідомленні, розміщеному на офіційному порталі Харківської обласної держадміністрації з посиланням на першого проректора ХГУ «Народна українська академія» Катерину АСТАХОВУ.

В повідомленні зазначається, що у 2011 р. вперше в Україні Державна премія України в галузі освіти буде вручатися окремо від премії в сфері науки і техніки.

За інформацією К.АСТАХОВОЇ, номінований науково-дослідний проект «Історія харківської освіти в особистостях» включає 5 великих монографій і 6 документальних фільмів про видатних педагогів Харкова.

“Ми з великим задоволенням дізналися, що ми допущені до конкурсу - 18 квітня в номінації «Наука» було допущено до участі всього 2 навчальних заклади - Народну українську академію та Львівську політехніку.Тепер до 15 червня триватиме громадське обговорення матеріалів, які представлені на премію, 15 червня під обговоренням буде підведено риску, і до 15 вересня планується оприлюднити результати», - повідомила К.АСТАХОВА.

За її словами, провідні співробітники навчального комплексу працювали над науково-дослідним проектом «Історія харківської освіти в особистостях» більше 15 років. До проекту увійшли видання: «Видатні педагоги вищої школи Харкова», «Вибрані твори Д. І.Багалія» (у 6 книгах), «Служіння Батьківщині і обов`язку. Нариси про ректорів харківських вузів. 1804-2044 рр..», «Учитель, перед іменем твоїм ... » (в 4-х книгах), «На вівтар покликання. Нариси про педагогічні династії Харківщини».