Школярі з України перемогли на міжнародному конкурсі INFOMATRIX

Україна вдруге стала учасницею Міжнародного конкурсу комп`ютерних проектів серед учнівської та студентської молоді «INFOMATRIX -2011», який проходив у Бухаресті (Румунія) в період з 5 по 9 травня 2011р.

Починаючи з 2010 р. Україна виступає повноправною країною-учасницею INFOMATRIX, після проведення національного етапу. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (НЕНЦ) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України виступає у якості організатора національного етапу в Україні.

INFOMATRIX - це міжнародний конкурс комп`ютерних проектів.

У 2011 році участь у фіналі вже ІХ Міжнародного конкурсу прийняли команди із 20 країн світу.

Команда з України складалась з п`яти учнів - переможців національного етапу. Учасники гідно представили нашу державу та вибороли: золоту медаль - Марія РУБАНЕНКО, учениця 11 класу Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №106, тема проекту «Visual AVR - система для розробки програмного забезпечення однокристальних мікроконтролерів сімейства AVR»; срібну медаль - Григорій БОЙЧУК, учень 11 класу Коломийської гімназії ім. М.Грушевського Івано-Франківської області, тема проекту «Віртуальний гірськолижний курорт "Буковель".

Також українська команда отримала заохочувальні бронзові медалі: Денис ІВАШИНА, учень 11 класу Спеціалізованої загальноосвітньої школи №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Білої Церкви, тема проекту « У світі чарівних фарб»; Віолетта ХОДОРОВСЬКА, учениця 10 класу Кам`янського еколого-економічного ліцею Черкаської області, тема проекту «Використання технологій HTML, CSS, JavaScript для створення електронного навчального посібника «Інтерактивні тести з інформатики для 9 класу» та Ганна МІСЬКЕВИЧ, учениця 10 класу Банилово-Підгірнівської гімназії Сторожинецького району Чернівецької області, тема проекту: «Краса рідного краю».

НЕНЦ