В Україні затверджено новий Держстандарт початкової освіти

Кабінет міністрів України своєю постановою від 20 квітня 2011 р. № 462 затвердив Державний стандарт початкової загальної освіти в Україні.

Текст постанови оприлюднено на офіційному Урядовому порталі.

Цим документом встановлено, що Держстандарт впроваджується з 1 вересня 2012 року.

Також постановою визнано таким, що втрачає чинність з 1 вересня 2012 р., пункт 2 постанови уряду від 16 листопада 2000 р. № 1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”.

У свою чергу Міністерству освіти і науки, молоді та спорту доручено вжити заходів для своєчасного розроблення та затвердження типових навчальних планів, навчальних програм для учнів початкової школи з метою забезпечення впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого цією постановою.