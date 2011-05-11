В Ужгороді домовилися про співпрацю навчальних закладів 4 країн

11 травня в Ужгороді на засіданні прес-клубу організатори першого Форуму партнерів транскордонного співробітництва у рамках «Європейської школи обміну досвідом» - проекту співпраці між освітніми установами України, Словаччини, Угорщини та Румунії поінформували журналістів про підписання угоди між партнерами проекту та школами 4 країн.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на Закарпатську ОДА.

За інформацією облдержадміністрації, до Ужгорода на Форум прибули представники вищих, технічних та середніх шкіл прикордонних регіонів Словаччини, Угорщини, Румунії та України, неурядових організацій та інституцій розвитку, зацікавлених у розвитку освіти на транскордонному рівні, міжнародні експерти в галузі освіти з прикордонних регіонів названих країн.