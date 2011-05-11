У Києві презентовано акцію “Купи книжку для своєї школи”

У Києві презентовано Всеукраїнську культурологічну просвітницьку акцію “Купи книжку для своєї школи”.

На прес-конференції в УНІАН президент асоціації «Спадщина України» Ірина КВАСНИЦЯ повідомила, що асоціація проводитиме цю акцію з травня 2011 року до травня 2012 року.

Вона назвала метою акції прагнення надати суспільству максимальні знання, у тому числі в галузі історії і традицій України, сформувати суспільну думку тощо. Важливу роль у цьому процесі вона відвела бібліотекам, особливо у сільській місцевості, де немає іноді інших можливостей отримати знання.

Саме тому, за словами І.КВАСНИЦІ, асоціація намагатиметься забезпечити шкільні бібліотеки книгами, розробленими і написаними вченими Академії педагогічних наук, інших галузевих закладів освіти. «Аби кожен громадянин України мав вільний доступ до інформації, і найголовніше – діти мали майбутнє», - зауважила І.КВАСНИЦЯ.

У рамках акції “Купи книжку для своєї школи” будуть проводитись круглі столи за участю Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури України, асоціацій та громадських організацій України, органів місцевого самоврядування, семінари для вчителів, вихователів, керівників громадських організацій і відповідальних працівників органів місцевого самоврядування на тему: «Народознавство України: Народи Великої України», вручення книг серії «Родинна книга», придбаних за доброчинні пожертви місцевих громад, громадян і організацій, шкільним та публічним бібліотекам міст і сіл України.

І.КВАСНИЦЯ презентувала для поповнення фондів бібліотек свої книги із серії «Родинна книга», зокрема, «Традиції та звичаї українців», «Казки та легенди древньої землі Аратти» (аудіокнига), «Казки та легенди древньої землі Аратти», книжки-розмальовки для дітей 5-7 років «Казки та легенди древньої землі Аратти».

Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів у рамках Всеукраїнської культурологічної просвітницької акції «Купи книжку для своєї школи» також закликав центральні і місцеві органи виконавчої влади, керівників громадських організацій, профспілок, засоби масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ, організацій України, громадян України взяти участь в акції.

«Ми впевнені – все починається із розуміння свого місця у світі: любові до батька й матері, поваги до традицій і звичаїв свого народу, поваги до свого сусіда, і, найголовніше, поваги до самого себе… Саме ви зможете подбати про майбутнє України і купити навчальний комплект для бібліотеки дитячого садочка, школи, яку ви закінчили і в якій вчаться ваші діти і онуки», - наголошується у зверненні.

Організатори обіцяють, що імена меценатів будуть зазначені на форзаці обкладинок книг і назавжди залишаться в історії рідного краю.