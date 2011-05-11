Росіяни підтримують тестування школярів на наркотики

Більше 80% росіян підтримують ідею тестування школярів на наркотики. Як пишуть РИА-Новости, про це свідчать результати опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД) і опубліковані у вівторок на сайті центру.

На підтримку тестування неповнолітніх на наркотики висловилися 83% росіян: з них 57%, безумовно, "за" і 26% скоріше "за". Тільки 7% громадян Росії не підтримали ідею. Кожен десятий респондент не зміг відповісти на це питання, повідомляє ВЦДГД. Прихильників ідеї більше серед росіян у віці від 35 до 59 років і серед батьків школярів. Противники тестування - високоосвічені росіяни (9%) та жителі обох столиць (10%). "Основні аргументи прихильників ідеї - загальна позитивна оцінка (31%), а також можливість виявлення та профілактики наркоманії на ранніх етапах (23%). Також серед причин підтримки тестування - контроль за дітьми (10%) і думка про те, що школа - це одне з місць розповсюдження наркотиків (7%). Кожен 20-й респондент вважає, що цей захід допоможе батькам вберегти своїх дітей від наркотиків ", - повідомляє центр.

Противники ідеї, у свою чергу, вважають, що це порушення прав людини, що захід може бути малоефективним і травмувати психіку дитини. Ще 6% опитаних вказують, що в школі кількість наркоманів не настільки велика, щоб проводити тестування. Ще 6% турбують можливі зловживання.

Всеросійське опитування ВЦВГД було проведено 26-27 лютого 2011 року. Було опитано 1600 чоловік в 138 населених пунктах в 46 суб`єктах РФ.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ за підсумками засідання 18 квітня президії Держради, присвяченого боротьбі з наркотиками, дав своїй адміністрації і уряду низку доручень: до кінця червня влада повинна опрацювати питання щодо запровадження відповідальності за вживання наркотиків, а до початку нового навчального року - внести зміни до законів , щоб регламентувати тестування школярів на наркотики.