У Техасі студентам дозволили носити зброю у вузах

Сенат штату Техас у понеділок, 9 травня, прийняв законопроект, що дозволяє приховане носіння вогнепальної зброї в університетах і коледжах, а також на території студентських гуртожитків, пише Лента.РУ з посиланням на Reuters.

Законопроект був прийнятий в сенаті республіканською більшістю в якості поправки до основного закону, що регламентує витрати у вищих навчальних закладах штату. Щоб закон вступив в силу потрібне його затвердження в Палаті представників штату, де законопроект має широку підтримку, а також підписання губернатором Ріком ПЕРРІ.

Раніше, за даними The Guardian, автор поправки сенатор від Республіканської партії Джефф УЕНТВОРТ (Jeff WENTWORTH) вже пропонував дозволити студентам носити з собою зброю як засіб самооборони, проте зустрів жорсткий опір з боку представників системи освіти, зокрема Університету Техасу.

Прихильники законопроекту наполягають на праві кожного студента на самооборону і апелюють до випадків нападів і згвалтувань на території вищих навчальних закладів та гуртожитків. Як приклад наводиться епізод із стріляниною, яку відкрив Чо Син ХІ в Технічному університеті Вірджинії в 2007 році, в результаті чого загинули 32 людини.

Противники закону, в тому числі сенатор від Демократичної партій Джудіт ЗАФФІРІНІ (Judith ZAFFIRINI) і представник Університету Техасу Франсіско СІГАРРОА (Francisco CIGARROA), стверджують, що прийняття закону спричинить зростання злочинності і самогубств серед студентів.

В даний час на території вищих навчальних закладів та студентських гуртожитків США приховане носіння зброї дозволено законодавцями штату Юта. Приховане носіння зброї в штаті Техас було дозволено в 1995 році після досягнення 21 року і проходження курсів підготовки. При цьому, проносити зброю в аудиторії або класи техаським студентам і педагогам було заборонено. У Техасі діють 38 державних вузів, в яких навчаються понад півмільйона студентів.