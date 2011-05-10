На Вінниччині затримали викладача коледжу

Прокуратурою одного з районів Вінницької області стосовно викладача одного із коледжів порушено кримінальну справу за отримання 1800 грн. хабара.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, співробітники управління Державної служби боротьби з економічними злочинами УМВС України у Вінницькій області затримали «на гарячому» викладача одного з коледжів Вінниччини. Педагога затримали «на гарячому» в приміщенні коледжу у його службовому кабінеті.

За попередніми даними, 42-річний працівник освіти вимагав та отримав хабар в сумі 1800 гривень від свого студента за сприяння в успішній перездачі іспиту та виконанні лабораторних робіт. Цього ж дня прокуратурою району щодо освітянина порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України - «Одержання хабара», що передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваного затримано.

Триває слідство.