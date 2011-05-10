Потрібну кількість вчителів у школах Львова визначать за формулою

Львівська міська рада затвердила формулу розрахунку кількості педагогічного персоналу у школах міста.

Як повідомляє офіційний сайт Львівської міськради, універсальна формула розрахунку буде впроваджена у школах міста поетапно впродовж трьох навчальних років.

Начальник управління освіти ЛМР Володимир ОГУРА пояснив, що до цього часу у навчальних закладах не існувало процедури розрахунку кількості педагогічного складу. При цьому, звернув він увагу, школи відрізняються за кількістю учнів, кількістю обов’язкових ставок керівного персоналу.

“Є певна кількість заступників, якщо школа має від 600 до 900 учнів, інша кількість – якщо школа має від 900 до 1200 учнів. Кількість педагогічних працівників ніяк не регламентується. Ми пропонуємо універсальну формулу – (кількість ставок) = ах+б, де а – це питома вага ставки розрахована на кожну дитину з розрахунку середнього навантаження класу в 27 дітей, х – це загальна кількість учнів у закладі і б – обов’язкова кількість ставок, тобто директор, заступники, соціальний педагог і психолог”, - прокоментував В.ОГУРА .

За його словами, вже зроблено прорахунки по кожному навчальному закладу Львова і очікується, що в результаті впровадженні цієї формули буде отримана деяка економія.

Процедура розрахунку буде запроваджена у львівських школах в три етапи: тобто три навчальних роки: 2011-2012 рік – 70%, 2012-2013 – 80%, 2013-2014 – 95%.