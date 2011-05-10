14 травня в Києві пройде освітній вернісаж

У Києві пройде урочистий Вернісаж «Освіта Оболоні-2011» в рамках розвитку та створення належних умов для виховання і навчання дітей та молоді.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, під час заходу заплановані різноманітні змагання та презентації дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Оболонського району Києва. Таким чином, батьки зможуть ознайомитися з навчальними закладами різних форм власності та матимуть нагоду поділитися своїми думками, щодо розвитку освіти в Оболонському районі.

Також батьки та їхні діти зможуть оцінити роботи юних художників, узяти участь у майстер-класах паперопластики, виготовлення ляльки-мотанки, бісероплетіння, кераміки, квілінгу, витинанки тощо.

На святі виступатимуть кращі творчі колективи дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, зразкові та народні художні колективи позашкільних навчальних закладів та юні гімнасти.

Для дітей дошкільного віку працюватиме ігровий майданчик, а школярі зможуть спостерігати за польотами повітряних зміїв.

Усі, хто бажають, матимуть нагоду придбати сувеніри, виготовлені дітьми, на міні-ярмарках, котрі будуть розташовані на всій території вернісажу.