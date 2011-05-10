У Сімферополі з'явиться ліцей-інтернат, де вчитимуть китайську

1 вересня в Сімферополі планується відкрити ліцей-інтернат з поглибленим вивченням іноземних мов. Як пише “Крымское информационное агентство», про це повідомила міністр освіти і науки, молоді та спорту АРК Віталіна ДЗОЗ на прес-конференції у Сімферополі.

Зокрема, В.ДЗОЗ відзначила, що діти в ліцеї будуть вивчати англійську, французьку і китайську мови. При цьому передбачається, що останній викладатимуть носії цієї мови.