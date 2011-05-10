Школярі пройдуть стажування в Черкаській мерії

Майже 100 черкаських учнів проходитимуть стажування в Черкаській мерії.

Третій рік поспіль учні шкіл міста проходять стажування в структурних підрозділах Черкаського міськвиконкому. Цього разу таких бажаючих виявилося 97.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому, протягом трьох тижнів школярі, попередньо обравши бажаний відділ, проходитимуть школу юного менеджера, вивчаючи роботу чиновників. Найбільше дітей записалося у відділ комунікацій та зв’язків з громадськістю, управління культури та відділ правового забезпечення.

За словами мера Черкас Сергія ОДАРИЧА, мерія відчиняє двері перед молоддю, аби та спробувала себе в роботі підрозділів міськвиконкому. Стажування стане взаємовигідним, адже для себе учні з’ясують особливості майбутніх професій, а мерія буде черпати нові ідеї, бачення чиновницької діяльності. Щороку кількість «стажерів» збільшується, а дехто навіть прийшов сюди вже втретє.

Стажуватися школярі будуть у позаурочний час три тижні близько 2-3-х годин на день. Найкращі юні менеджери матимуть також змогу спробувати себе у ролі міського голови.