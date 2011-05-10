У райцентрах можуть відкритись відділення МАН

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ виступає за створення відділень Національного центру «Мала академія наук» у всіх районних центрах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 6 травня під час церемонії підбиття підсумків Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН.

Він зазначив, що на сьогодні відділення МАН створені і діють у всіх областях, а також в АРК, Києві і Севастополі.

«Уже в кожній області успішно працюють відділення цього чудового центру, і ми не збираємося на цьому зупинятися - в кожному районі має бути представництво Малої академії наук. Тоді ми точно покриємо цією унікальною науково-освітньою мережею всю країну», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що за 7 років існування МАН діти, які є її членами, а це 200 тис. чоловік, з яких третина навчається в сільських школах, показали добрі результати в різних сферах науки і мистецтва.

Вітаючи переможців конкурсу, А.КЛЮЄВ зазначив, що практично всі діти талановиті, і важливо вчасно побачити і розвинути їхні здібності.

«У нас усі талановиті. Хтось у хімії, хтось у фізиці, хтось у спорті, хтось у музиці. Головне, щоб до кожної дитини і батьки, і вчителі змогли знайти підхід і визначити, в чому ж молода людина талановита, і розкрити цей талант», - сказав А.КЛЮЄВ

Крім того, перший віце-прем`єр подякував батькам і вчителям за ті результати, яких вони досягли у вихованні і розвитку своїх дітей і учнів, - членів МАН.

Довідки УНІАН. Мала академія наук діє в Україні з 2004 року. Основною базою відбору талановитих дітей є система установ позашкільної освіти (близько 1400 різних напрямків), в яких у позаурочний час навчається понад 1,5 тис. осіб (20% школярів). Серед них, а також серед учнів загальноосвітніх шкіл, в яких діють учнівські наукові товариства, щороку відбираються кращі діти, в яких виявлені здібності до наукової, експериментальної, дослідницької роботи.

Учні-члени МАН розподіляються на слухачів, кандидатів і дійсних членів.