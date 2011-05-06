В УНІАН пройде тренінг «8 кроків, які зроблять вашу кар'єру успішною»

У перший день після свят, 10 травня, в рамках Лабораторії «Зроби себе сам» в інформаційному агентстві УНІАН пройде тренінг «Робимо кар`єру з Аліною КРАВЧЕНКО: 8 кроків, які приведуть вас до успіху».

Тренінг, як і всі заходи Лабораторії, проводиться у конференц-залі агентства і розпочнеться о 18.00.

Як відзначила координатор проекту Тетяна ЄЛФІМОВА, на тренінг не варто приходити тим, хто задоволений своїми успіхами у житті, вважає свої амбіції задоволеними, а матеріальний стан адекватним своїм талантам. Натомість, стверджує вона, тренінг показаний і необхідний тим, хто визнав свої успіхи в житті за скромні і вирішив робити стрімку кар`єру.

«Перший же день після свят для цього підходить ідеально, - підкреслила Т.ЄЛФІМОВА. – Відомий бізнес-тренер, генеральний директор компанії Consalting Group Аліна КРАВЧЕНКО не дасть вашому бажанню «згоріти» і допоможе розробити алгоритм досягнення успіху. Час тренінгу спресовано, за три години ви пройдете ті самі 8 кроків, необхідні, за версією Аліни КРАВЧЕНКО, кожному кар`єристу – від визначення власного психотипу і формулювання компетенцій, що визначають кар`єрний зліт, до вироблення чіткого проектного мислення і ефективної асертивної поведінки. Що таке «асертивна поведінка»? Про це - ви довідаєтеся безпосередньо вже на семінарі».

Докладніше про це і про подальші тренінги у рамках роботи Лабораторії «Зроби себе сам» дивіться на сторінці «Семінари» на сайті УНІАН.

Запис і питання оплати – за тел. 279 –33-53, електронна пошта – vika@unian.net.