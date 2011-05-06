Набрав чинності наказ МОН про електронний вступ до ВНЗ

Сьогодні, 6 травня 2011 набув чинності наказ Міністерств освіти і науки, молоді та спорту України N 291 від 28.03.2011 "Про впровадження в 2011 році у вищих навчальних закладах експерименту" Електронне вступ 2011 "".

Як повідомляють аналітики Ліга: ЗАКОН, даним наказом Міносвіти зобов`язало вузи ІІІ - IV рівнів акредитації приймати вступні документи абітурієнтів ще й в електронному вигляді.

Згідно з документом, починаючи з 1 липня 2011 року в вузах ІІІ - IV рівнів акредитації буде проведено експеримент "Електронний вступ 2011", метою якого є впровадити систему прийому заявок та документів абітурієнтів на вступ до вишу в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет.

Подача абітурієнтами електронних заяв буде добровільним і альтернативним варіантом подачі документів в паперовому вигляді. Електронні заяви абітурієнтів, подані в режимі онлайн за допомогою мережі Інтернет, будуть враховуватися приймальними комісіями ВНЗ та мати таку ж силу, як і їх паперові копії.

Відповідно, керівництво вузів ІІІ - IV рівнів акредитації зобов`язане забезпечити участь в експерименті під час проведення вступної кампанії 2011 року. Повідомляється, що контактні дані осіб, відповідальних за внесення даних про проходження електронних заяв до ВНЗ, будуть вказані на сайті Міносвіти.