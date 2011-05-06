На Одещині ліквідують педагогічний ліцей

Влада Одеської області має намір закрити в рамках так званої оптимізації сфери освіти регіону Ізмаїльський педагогічний ліцей.

Як повідомила газета «Сегодня», такий проект рішення винесено на найближчу сесію облради, яка пройде в двадцятих числах травня.

Видання цитує губернатора Едуарда МАТВІЙЧУКА, за словами якого, у навчальному закладі налічується всього чотири викладачі (решта - сумісники) і в цьому році воно випустить лише 11 осіб. Свого приміщення у ліцею немає - він орендує будівлю у ПТУ № 9.

«Крім того, зараз відсутня необхідність в такій кількості нових педагогічних кадрів (випускники ліцею без іспитів приймалися на профільну кафедру Ізмаїльського державного гуманітарного університету, закінчивши який, йшли працювати в сільські школи», - сказав чиновник , додавши, що співробітники ліцею без роботи не залишаться: Ізмаїльський мерія обіцяє працевлаштувати їх в інших навчальних закладах столиці Придунав`я.

Між тим, в самому педагогічному ліцеї кажуть, що його довели до ручки навмисно. «У нас ще кілька років тому навчалося більше сотні людей, але в минулому році область відмовилася фінансувати новий прийом, звідси і різке скорочення кількості учнів і вчителів. Нам сказали, що свої завдання ми виконали. Адже наші випускники без складнощів вступали і в ОНУ, і в Південноукраїнський педуніверситет, та інші вузи. Іногородні отримували гуртожиток ... Ізмаїл та область багато втратять з нашою ліквідацією », - каже директор ліцею Олена ЗАХАРЧЕНКО.

У свою чергу глава облради Микола ПУНДИК не виключає, що проект рішення буде відкликаний: «Є варіант перепрофілювати ліцей, скажімо, в школу для обдарованих дітей або ліцей з посиленою фізичною підготовкою».

Реформа торкнеться ще двох ізмаїльських навчальних закладів - професійно-технічних училищ. Їх ліквідують, створивши єдиний професійний ліцей. Крім того, в 2011 році планується реорганізувати два училища в Одесі і бєляєвську філію Старокозацького професійного аграрного ліцею. Ці заходи, вважають в облдержадміністрації, дозволять за 4 місяці 2011 року, з вересня по грудень, заощадити в бюджеті близько 190 тис грн.