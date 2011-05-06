Помер Артур Лоурентс

Артур Лорентс помер на 93-му році життя.

Як пише Буквоїд, про це інформують іноземні ЗМІ з посиланням на агента драматурга Джонатана ЛОММА.

А.Лорентс помер у себе вдома в Нью-Йорку від ускладнень, викликаних запаленням легенів.

Драматург мав неймовірний успіх у Голлівуді, багато його п´єс ставили на бродвейських підмостках. Створена в 1957 році «Вестсайдська історія» прославила автора на весь світ.