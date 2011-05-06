Героя Кафки перетворили на кота

Американське видавництво Quirk Books, яке опублікувало роман "Гордість і упередження і зомбі", має намір видати нову книгу, написану в подібному "змішаному" стилі.

Як пише Лента.Ру, про це повідомила газета The Guardian.

Цього разу видавництво опублікує книгу, засновану на розповіді Франца Кафки "Перетворення". Автор книги, що пише під псевдонімом Кольрідж КУК (Coleridge Cook), з`єднав "Перетворення" (по-англійськи "Metamorphosis") зі своїм власним текстом. Книга під назвою "Мяуморфози" ("Meowmorphosis") надійде у продаж вже наступного тижня.

У "Мяуморфозах" комівояжер Грегор Замза, прокинувшись вранці, виявляє, що перетворився не в мерзенну комаху, а в чудесного кошеня.

Сім`я Грегора визнає, що він став "красунчиком", однак, як і в "Перетворенні" Ф.Кафки, родичів молодої людини хвилює втрата головного джерела доходу. Як може Грегор приділяти так багато уваги клубку ниток, задаються питанням родичі Грегора, який перетворився в кошеня.

У видавництві натякнули, що, можливо, Грегор Замза вдасться втекти з будинку своїх батьків. У Quirk Books також пообіцяли, що в книзі буде показана "секретна котяча сторона життя самого Кафки".

У 2009 році видавництво Quirk Books опублікувало роман Сета Грема-Сміта "Гордість і упередження і зомбі", який об`єднав в собі роман Джейн Остін "Гордість і упередження", опублікований на початку XIX століття, з елементами зомбі-хоррора і східних єдиноборств. Книга виявилася дуже успішною, і за нею пішли нові "гібриди": "Андроїд Кареніна" і "Відчуття і чутливість і морські чудовиська". В інших видавництвах також стали виходити такі книжки.