12 травня в столиці пройде виставка-ярмарок учнівських виробів

12 травня 2011 року в столичному Парку культури та відпочинку "Перемога» відбудеться Ярмарок робітничих професій та учнівських виробів навчальних закладів професійно-технічної освіти м. Києва.

Як повідомляє сайт Міністерства освіти та науки, молоді і спорту, у рамках проведення заходу відбудеться виставка-продаж продукції, виготовленої учнями професійно-технічних навчальних закладів м. Києва, а також буде проведено показ колекцій моделей одягу. Передбачено проведення майстер-класів професійного спрямування за напрямками:

перукарське мистецтво та декоративна косметика; кулінарне та кондитерське виробництво; ремонт одягу та взуття; будівельно-опоряджувальні роботи; декоративно-прикладне мистецтво.

Під час роботи виставки-ярмарку, з метою підвищення престижності робітничих професій, провадження профорієнтаційних заходів здійснюватиметься робота інформаційної служби для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, а також дорослого і незайнятого населення: відомості про робітничі професії, за якими здійснюють підготовку професійно-технічні навчальні заклади та умови прийому на навчання.

Час роботи виставки - з 11.30 до 17.00.