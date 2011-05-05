У Британії зростають продажі цифрових книг

Асоціація видавців Великобританії оприлюднила річний звіт, в якому відображені фінансові результати діяльності учасників книжкового ринку, і найбільший інтерес передбачувано викликала інформація, що стосується зростання сегменту цифрових книг.

Як пише Буквоїд з посиланням на аналіз журналу The Bookseller, загальні продажі сегмента, з урахуванням спеціалізованої літератури, виросли на 38% і склали 120 млн. фунтів.

На професійну та наукову літературу припало близько 84 млн. від усієї суми, зростання в цьому «підсегменті» склало 29%. Частка електронних книг загального асортименту збільшилася з 2% в 2009 р. до 11% в минулому, в кількісному відношенні продажі досягли 16 млн. фунтів, що в чотири рази більше в порівнянні з 2009 роком. З цієї суми 6 млн. фунтів дісталися художній літературі, по одному мільйону - нон-фікшн і літератури для дітей. За яким категоріям загального асортименту розподілилися решта 8 млн. фунтів, не уточнюється. Середня ціна цифрової книги становила в 2010 році 4,56 фунта, в той час як в 2009 - 3,93 фунта.

За припущенням фахівців Асоціації, з урахуванням тих видавців, які не є членами організації і, відповідно, не надають інформацію, загальні продажі цифрової книжкової продукції можуть становити 170-180 млн. фунтів, і частка їх на книжковому ринку Великобританії досягла 5-6%. Важливо уточнити при цьому, що в різних сегментах ринку частка е-книг буде істотно варіюватися. Так, для наукової та професійної літератури вона може становити близько 11-13%, але для книг загального асортименту оцінюється поки в 1-2%.

Голова Асоціації Річард МОЛЛЕТ (Richard Mollet) відзначив, що в Британії спостерігається також зростання продажів пристроїв для читання цифрових книг, який стимулює активний розвиток сегмента книжкового ринку. А швидке зростання продажів електронних книг, у свою чергу, був би неможливий без гнучкої системи законів про авторське право.

Продажі книжкової продукції в усіх форматах, якщо вірити звіту, виросли на 2% у вартісному відношенні і склали 3,1 млрд. фунтів.