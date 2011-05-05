Діти Донбасу і діти Галичини мають вчити одну історію. І ця історія має бути так гарно написана, щоб вона була прийнятна для дитини та її батьків як в Донбасі, так і в Галичині.

Як пише інфорагенція «ЗІК», про це 4 травня у Львові після завершення круглого столу «Друга світова війна в історичній пам’яті України» заявив академік НАН України, почесний директор Інституту фізики конденсованих систем НАН У, голова Українського інституту національної пам’яті у 2006-2010 роках, Герой України Ігор ЮХНОВСЬКИЙ.

«Іншого виходу немає. Інакше ми не можемо консолідувати націю. А без консолідації нації ми будемо мати весь час такі рухи, які будуть використовуватися іншими націями, іншими державами супроти нас», – наголосив І.ЮХНОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що консолідація українців є завданням номер один при будівництві Української держави і тому ця канва історії має бути однакова на Сході і на Заході України.