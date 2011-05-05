Законопроект про дошкільну освіту потребує доопрацювання

Центр освітнього моніторингу оприлюднив ексертну оцінку проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту», в якому наголошує на необхідності його доопрацювання.

Як повідомляється на офіційному веб-сайті ЦОМ, розробникам законопроекту надіслані відповідні пропозиції експертів щодо удосконалення документу.

Перш за все спеціалісти ЦОМ зазначають, що у запропонованому проекті змін і доповнень до Закону України «Про дошкільну освіту» складні економічні питання залишились без належної уваги (наприклад в частині обов’язковості дошкільної освіти, породили нові виклики, наприклад, як реалізувати на практиці законодавчий припис про обов’язковість здобуття дітьми дошкільного віку формальної дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах в умовах, коли критично бракує приміщень дитячих садків), а багато уваги приділено іншим, хоча й важливим, але все ж не в такій мірі, питанням.

Експерти звертають увагу, що у законопроекті з не пояснених розробниками причин повсякчас фігурують цифри щодо старшого дошкільного віку 5 – 6(7) років, що вочевидь не узгоджується із Законом України «Про загальну середню освіту», згідно з яким вже шестирічні діти, не кажучи про семирічних, можуть бути школярами.

Також в ЦОМ зазначають, що щодо типів навчальних закладів автори законопроекту пропонують доповнити новим типом дошкільного закладу – «корпоративний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років». При цьому не тлумачиться поняття «корпоративний».

В законопроекті йдеться й про те, що “для задоволення освітніх, соціальних потреб громадян можуть створюватися інклюзивні групи у дошкільних навчальних закладах для організації ранньої корекційної та лікувально-відновлювальної роботи». Як зазначають ексепрти, сама по собі постановка питання не викликає сумнівів, проте термін «інклюзивні групи» вжито тут некоректно, адже він не є тотожним за змістом поняттю «інклюзивна освіта». У тому контексті, в якому укладено доповнення, йдеться про створення груп корекційної освіти.

Натомість ст. 22 містить нововведення, за яким фактично передбачається позбавити Кабінет Міністрів України повноважень затверджувати Базовий компонент дошкільної освіти. Чинна редакція вказаної статті містить норму, за якою Базовий компонент дошкільної освіти, власне як і Державний стандарт базової і повної загальної сердньої освіти, «затверджується в установленому порядку», тобто Урядом.

Як стверджують експерти, дотепер неврегульованими залишаться питання щодо забезпечення роботи дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх навчальних закладах. Зокрема, переконані вони, доречним є припис щодо прав безоплатної оренди в таких випадках.

Вкрай необхідним фахівці ЦОМ вважають доповнення до чинного Закону щодо того, що у дошкільних навчальних закладах незалежно від кількості дітей і груп обов’язково повинна бути передбачена посада медичної сестри, а також законодавча заборона на вилучення (продаж, приватизацію, передачу, закладення) землі дошкільного навчального закладу. Вона має передаватися державою дошкільному навчальному закладу в довічне користування відповідно договору; право власності на землю переходить до набувача з моменту нотаріального посвідчення цього договору (державної реєстрації).

“Таким чином, винесений на громадське обговорення законопроект потребує подальшого доопрацювання, зокрема й шляхом врахування напрацювань інших законопроектів у царині дошкільної освіти”, - говориться в заключенні ЦОМ.

Довідка УНІАН. З проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в розділі «Громадське обговорення».