Томенко просить Азарова зупинити "фінансову аферу" Міносвіти

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО направив звернення прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ з проханням розібратися в ситуації, яка склалася з примусовим платним розміщенням інформації про вищі навчальні заклади України на сайті, який керівникам ВНЗ у наказовому порядку запропонувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Віце-спікер звернув увагу на те, що, згідно з повідомленнями у засобах масової інформації (зокрема, на сайті громадської організації «Свідомо»), ректори українських вишів отримали від Міністерства освіти лист з вимогою підписати договір з ТОВ «Імперія-інфо», яке є власником сайту www.osvita.com Він нагадав, що в жовтні місяці сайт www.osvita.com був представлений та рекомендований як інформаційний партнер Міносвіти, мета якого висвітлювати діяльність міністерства та інформацію про ВНЗ України.

У своєму зверненні віце-спікер наголосив, що насправді ситуація виглядає як чергова фінансова афера Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, адже, як йдеться у повідомленнях ЗМІ, за розміщення інформації про навчальний заклад на згаданому сайті його власники просять з ректорів по 7,5 тис. грн. за квартал, що становить 30 тис. грн. на рік. М.ТОМЕНКО також зазначив, що, якщо врахувати, що, за даними Міністерства освіти, в Україні працює 693 державні вищі навчальні заклади, які фінансуються з державного бюджету, то 20 млн. 700 тис. грн. на рік, які їм доведеться заплатити за розміщення на сайті інформації про виші, – це фактично кошти платників податків. Окрім того, якщо врахувати, що в країні нараховується 854 вищі навчальні заклади 1-4 рівня акредитації (згідно даних Міністерства освіти), то, відповідно, «Імперія-інфо», за допомогою Міносвіти, має шанс заробляти 25 млн. 620 тис. грн. на рік.

«Враховуючи те, що останнім часом маємо не один приклад невчасного фінансування вищих навчальних закладів та навіть затримки з виплатами стипендій, то ситуація з оплатою вищими навчальними закладами послуг приватного інтернет-ресурсу за вимогою Міністерства освіти виглядає не просто незаконною, а навіть цинічною», - підкреслив заступник голови парламенту.

Окрім того, М.ТОМЕНКО звернувся до генерального прокурора Віктора ПШОНКИ з проханням дати доручення проаналізувати ситуацію, яка склалася з примусовим платним розміщенням інформації про вищі навчальні заклади України на сайті, який керівникам ВНЗ у наказовому порядку запропонувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, та провести перевірку її законності.