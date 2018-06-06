Як МОН придумало чергову схему заробітку на вишах

«Щоб твій університет з’явився на цьому сайті, треба віддати кілька тисяч гривень на рік. Якщо взяти загальну кількість університетів, то можна тільки уявити, які гроші за цим стоять» - розповів «Свідомо» ректор одного з університетів.

Йому, як і решті керманичів українських вишів, надійшла вимога від Міносвіти підписати договір з ТОВ «Імперія інфо». Компанія є власником сайту www.osvita.com. Його Дмитро Табачник урочисто представив і рекомендував ще у жовтні 2010-го як нового і потужного інформаційного партнера Міносвіти.

Сайт щодня викладає стоси новин і повідомлень – про останні рішення Табачника, про реформи у вишах і новини від ректорів. «Свідомо» здобуло підтвердження тому, що це чергова схема заробітку Міносвіти.

Кому і скільки МОН дав заробити кілька мільйонів

«Свідомо» здобуло копію договору, який університет має підписати з власниками сайту.

Власники сайту просять з ректорів по 7,5 тисяч гривень за квартал. Тобто – 30 тисяч на рік, за які виш внесуть у базу і періодично писатимуть про нього.

А це – вимога Міносвіти підключитися до сайту. Фактично, це доказ того, що МОН узаконив заробіток приватної фірми на університетах.

«Свідомо» вирішило порахувати, скільки грошей Міністерство освіти дало заробити невідомій фірмі.

За даними МОН зараз в Україні 854 вищі навчальні заклади 1-4 рівня акредитації. Відповідно, «Імперія-інфо», за допомогою Міносвіти, має шанс заробити 25 620 000 гривень цього року, і стільки – протягом всіх наступних років.

Враховуючи, що 693 з 854 ВНЗ – державні і фінансуються з державного бюджету, то плата буде братися саме з гаманців платників податків. А це – 20 790 000 гривень на рік.

Хто їх отримає? Власником сайту і ТОВ «Імперія інфо» є 24-річний киянин Олександр Гудков.

За інформацією з його сторінки у соцмережі Фейсбук, він закінчив столичний Економічний університет Гетьмана. Паралельно з освітнім сайтом він має й інший бізнес – фірму, що готує і розвозить по Києву китайську їжу – ТАКІ Box. До створення сайту офіційного зв’язку Гудкова з Міносвіти немає.

На відміну від його батька – Миколи Гудкова – науковця і колишнього співробітника Інституту філософії Григорія Сковороди. Був депутатом Голосіївської райради від Блоку Литвина. У 2006-му від цього ж блоку балотувався у Київраду – не пройшов, але очолив прес-службу депутата Київради Дениса Костржевського (гендиректор «Жулян»). Відтоді працював і разом з Сергієм Барановим-Мохортом, що потрапив в Київраду від Партії Регіонів, а з приходом Дмитра Табачника на посаду міністра освіти очолив Департамент персоналу і керівних кадрів у МОН.

Як ще МОН дає заробити на учнях

Після приходу на посаду міністра освіти у березні 2010-го Дмитро Табачник почав створювати можливості для ректорів вишів і приватних фірм заробити на школярах та студентах.

Першим кроком Міністерства освіти Дмитра Табачника були зміни Умов вступу до вишів. До 2010-го абітурієнти вступали лише за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Тепер же до цього додався середній бал шкільного атестату, творчі конкурси, а для випускників шкіл 2007-го і раніше – вступні іспити. Ще одна можливість заробити для ректорів – відродження підготовчих курсів, за закінчення яких абітурієнтам пообіцяли додаткові 20 балів на вступ.

У серпні минулого року, за подачею Дмитра Табачника, уряд запровадив платні послуги у вишах. Студенти і школярі за ними мали б платити ледь не за все.- від пропущених занять до користування бібліотекою ввечері. У лютому 2011 року Міносвіти видало наказ, за яким у травні всі школярі 5-8 класів мають складати підсумкові контрольні роботи – так звана атестація. Міністерство порадило школам використовувати завдання для контрольних, надруковані трьома видавництвами – харківськими «Ранком» і «Основою» і столичною «Літерою». Тираж «Літери» викупив «Ранок». Він же друкував завдання «Основи». В результаті МОН дало «Ранку» шанс заробити більше 100 мільйонів гривень.

Максим Опанасенко, "Свідомо"