Студенти зможуть переходити на індивідуальний графік у ВНЗ

Студенти вищих навчальних закладів можуть бути переведені на індивідуальний навчальний план у разі направлення на навчання або стажування за кордон. Як повідомив УНІАН координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних, про це йдеться в листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за №1/9-236 від 29 квітня 2011 року.

У разі, якщо у зв’язку з навчанням чи стажуванням в навчальному закладі (науковій установі), виконання навчального плану неможливе, таким особам може надаватися академічна відпустка.

При направленні на навчання або стажування в рамках угоди між вищими навчальними закладами, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 16.10.2009 № 943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» використовуються ключові документи ЄКТС («Аплікаційна форма студента», «Угода про навчання», «Угода про практичну підготовку та зобов’язання про якість», «Академічна довідка»), а також Додаток до диплома європейського зразка.

«Зазначений лист буде сприяти більш ефективному вирішенню питання направлення студентів і аспірантів на навчання та стажування до закордонних ВНЗ у рамках урядових програм або угод», - підсумував А. Черних.

