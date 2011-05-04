На Тернопільщині затримали на хабарі директора школи

Правоохоронці затримали директора однієї із загальноосвітніх шкіл Тернополя на 12 тис. грн хабара. Гроші жінці мав віддати житель обласного центру, який звернувся з проханням отримати в користування підсобні приміщення навчального закладу.

Про це повідомили 2 травня ЗІКу у відділі зв’язків з громадськістю УМВСУ в Тернопільській області.

За хабар керівник погодилася, щоб чоловік користувався ними без оформлення оренди – школа від оборудки не мала б навіть найменшої вигоди.

Як зазначив начальник підрозділу УДСБЕЗ в області полковник міліції Анатолій Лупійчук, йшлося про два гаражних приміщення. Саме там тернополянин захотів облаштувати склади для зберігання розсади овочевих культур.

У службовому кабінеті директор запросила обумовлені 12 тис. грн для започаткування справи. Щоб заволодіти хабарем, залучила посередника – працівника школи. Підлеглий виконав вказівку та доповів директорці про передану йому суму. Отримавши бажане, жінка видала довідку з дозволом на користування підсобними приміщеннями навчального закладу.

Міліціонери затримали обох шкільних працівників та вилучили у них отримані гроші. Прокуратура Тернополя за зібраними правоохоронцями матеріалами порушила кримінальну справу проти обох освітян за ч. 2 ста. 368 КК України. Триває розслідування.