Другу вищу освіту хочуть зробити безкоштовною

У парламенті зареєстровано законопроект щодо можливості безоплатно здобувати другу вищу освіту.

Відповідний проект закону розміщений на офіційному сайті ВРУ.

Проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України «Про вищу освіту передбачає можливість безоплатно здобувати другу вищу освіту. Зареєстрував законопроект 28 квітня народний депутат В. Яворівський. Документ скеровано на розгляд комітету.

Мета і завдання законопроекту – надати можливість громадянам України, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові та посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, безкоштовно отримувати вищу освіту за другим напрямом(спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах.

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