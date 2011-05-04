У Москві готують журналістів із знанням української мови

Інститут міжнародних відносин та соціально-політичних наук Московського державного лінгвістичного університету (МДЛУ) у 2012 році проведе перший випуск восьми журналістів-міжнародників зі знанням української мови.

Як повідомила власному кореспонденту УНІАН в РФ викладач української мови в МДЛУ Людмила ГМИРЯ, викладання української мови в університеті забезпечують педагогічні кадри з Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова (м.Київ), які працюють за обміном. За її словами, Угода про співробітництво між навчальними закладами діє з 2004 року.

Вона відзначила, що українська мова викладається для студентів міжнародників як друга іноземна. Спеціалізація українська мова була введена в МДЛУ з 1998 року. З того часу українська мова викладалась для студентів регіонознавців, перекладачів, а тепер і для журналістів-міжнародників, додала вона.

Л.ГМИРЯ відзначила, що серед студентів МДЛУ, які вивчають українську мову, є учасники міжнародних олімпіад. Так, студентка Олена БАБКІНА у 2010 році стала переможцем літературного конкурсу, присвяченого 200-річчю від дня народження М.В.Гоголя серед учнівської та студентської молоді РФ. Конкурс проводився Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти та науки України.

В університеті також створено і функціонує Центр української мови і культури, поряд з аналогічними центрами азербайджанської, вірменської, казахської, киргизької мови и культури, а також центр Молдови.