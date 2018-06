У КПІ студентам технічних ВНЗ розкажуть про Wi-Fі і цифрове ТБ

З 30 квітня по 11 травня 2011 року в Києві на базі НТУУ «Київський політехнічний інститут» пройде Міжнародний навчальний курс «Сatch the Wave» для 25 студентів з технічних університетів Європи, у яких діють локальні групи BEST.

Як повідомили УНІАН у молодіжній організації BEST, у рамках курсу “Catch The Wave” студентам читатимуть лекції за такими напрямками: історія радіо, основи радіозв’язку та цифрового телебачення, основи мобільного зв’язку в мережі GSM, сучасні радіомовні приймачі, сучасні технології бездротового доступу до мережі Інтернет (Wi-Fi, Wi-MAX). По завершенні курсу кожен учасник складає іспит та отримує диплом, із зазначенням кількості лекцій та їхньою тематикою за системою кредитів ECTS. Цей диплом вважається офіційним додатком до основного диплому згідно з Болонською системою.

Дозвілля студентів, їх відпочинок у вільний від занять час складають культурну частину курсу, впродовж якої студенти мають змогу поспілкуватися з представниками різних європейських країн, дізнатися про їх культурні особливості. З цією метою проводиться традиційний міжнародний вечір, на якому кожен з учасників має нагоду продемонструвати колорит його Батьківщини (традиції, музику, їжу, напої). Також планується проведення українського вечора, під час якого учасники ознайомляться з українською культурою, музикою, танцями, одягом, стравами; також передбачається урок розмовної української мови.

Довідка. BEST, або Board of European Students of Technology – Рада студентів технічних університетів Європи, яка є некомерційною, неполітичною та нерелігійною організацією студентів технічних університетів. Була заснована в 1989 році та на даний момент налічує 90 локальних груп у 30 країнах Європи, співпрацює з-понад 1000 європейських компаній. В Україні BEST існує у Києві, Львові, Запоріжжі та Вінниці.