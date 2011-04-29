Уряд доручив держорганам не допустити закриття садочків

Кабінет міністрів України доручив Міністерству освіти і науки, молоді та спорту разом з Радою міністрів Криму, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями постійно вживати заходів щодо недопущення закриття дошкільних навчальних закладів ы відновлення діяльності раніше закритих закладів, зокрема тих, приміщення яких перебувають в оренді.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Також Міністерству освіти і науки, молоді та спорту доручено подати до 1 листопада на розгляд Кабміну законопроект про внесення змін до Закону «Про дошкільну освіту» з урахуванням норм Податкового кодексу щодо звільнення дошкільних навчальних закладів незалежно від форми власності від сплати земельного податку та звільнення від оподаткування прибутку таких навчальних закладів, отриманого від надання освітніх послуг.

Окрім цього, до 1 серпня міністерство має підготувати проект урядового рішення щодо внесення змін до постанови Кабміну від 8 серпня 2007 р. № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» стосовно спрощення процедури відкриття різних типів дошкільних навчальних закладів.

Доручено опрацювати зміни до Державних санітарних правил і норм облаштування та утримання дошкільних навчальних закладів.

Як зазначається у повідомленні, під час засідання уряду 27 квітня було розглянуто кілька фінансових питань. Одне з них - зміни до Формули розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів з урахуванням тенденції зростання кількості дітей у закладах, особливостей функціонування закладів (груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) шляхом застосування відповідних коефіцієнтів.

Щодо дошкільних навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості, то доручено опрацювати питання їхнього фінансування за рахунок коштів районних бюджетів. Також запропоновано враховувати під час визначення рейтингу регіону такого показника, як відсоток охоплення дітей дошкільними закладами.

Кабмін доручив Міністерству освіти і науки, молоді та спорту разом з Мін’юстом розглянути питання щодо встановлення Дня довкілля та сприяти реєстрації Всеукраїнської асоціації працівників дошкільної освіти.