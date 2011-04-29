Професор генетики з Канади розповість про протиракову терапію

3-4 травня професор генетики МакҐілського університету (Канада) д-р Юрій Мончак прочитає в УКУ курс лекцій про нові можливості молекулярної генетики та сучасні протиракових терапій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського католицького університету, під час лекцій директор лабораторії молекулярної генетики д-р Юрій Мончак розповість про нові протиракові терапії (хіміотерапія). Ліки у цій терапії є хімічно створені, щоб реагувати лише проти генів, специфічних до ракових клітин, це дозволяє практично уникнути другорядних (шкідливих) наслідків для пацієнта.

«Це – майбутнє для медичного лікування, не лише проти раку, але й проти будь-якої іншої хвороби. Перша модель такого лікування – це ліки «gleevec», які тепер вживають проти одного з видів лейкемії. Недавно вийшли схожі ліки проти інших видів раку», – зазначив керівник школи біоетики УКУ о. д-р Ігор Бойко.

Юрій Мончак також розповість про можливості молекулярної біотехнології та діагностики, зокрема про ракові гени, їх роль у розвитку клітин і організму, принципи раку та сучасної терапії тощо.

Лекції проходитимуть з 18:00 до 21:00 у конференц-зал Філософсько-богословського факультету УКУ (вул. Хуторівка, 35-а)

Довідка.

Д-р Юрій Мончак – директор лабораторії молекулярної генетики та професор генетики медичного факультету МакҐілського Університету (Канада). Професор Мончак разом зі своєю матір’ю заснував фонд ім. Михайла Мончака, о. Івана Гаврилюка, Дарії Когутяк і Софії Кокоцької при УКОФ (Українська католицька освітня фундація). Йому небайдужі проблеми морально-етичного характеру та їх оцінка з християнської точки зору. Для нього також є важливою ідея гуманізації медицини на основі християнських цінностей та виховання поваги до людського життя.