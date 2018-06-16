Сучасні студенти переймаються корупцією і мріють жити за кордоном

Сьогоднішні студенти – які вони? Що молодь XXI століття вкладає в поняття успіх, наскільки вона політично активна, з яким проблемами стикається і які життєві орієнтири обирає? Портрет сучасного студента намагалися “намалювати” в Інституті Горшеніна, провівши міжнародне соціологічне дослідження «Студенти – образ майбутнього» у 22 вищих навчальних закладах чотирьох країн: України, Росії, Польщі і Казахстану.

Що турбує молодь XXI століття?

Майже кожен другий студент вважає, що найголовнішою проблемою для держави є корупція та хабарництво (46,7% українців, 50,2% росіян, 59,3% казахів, 48,8% поляків). Другою проблемою для свої країни студенти назвали неналежний економічний розвиток (49,5% українців, 29,6% росіян, 32,1% казахів та 48,1% поляків). Водночас українських студентів найбільше турбує політична нестабільність (51,3%), не набагато відстають від них і поляки (49,7%). Натомість студенти Казахстану та Росії загрози політичної стабільності не відчувають (12,5% та 14,1% відповідно).

Незадовільний рівень соціальної захищеності та бідність відзначили молоді українці (18,6%), росіяни (20,3%) і поляки (32,9%) як проблеми, у той час як для їх казахських (12,9%) однолітків ці питання є менш актуальними.

Польські студенти відзначають, що молодіжній політиці в їхній країні приділяється недостатньо уваги. Казахська молодь акцентує увагу на екологічних проблемах. Російські молоді люди серед проблем називають алкоголізм і наркоманію, а також загрозу тероризму. Українські студенти стурбовані епідемією СНІД/ВІЛ. Росіян і поляків дещо більше турбують проблеми еміграції, ніж їхніх однолітків з України і Казахстану.

У рамках дослідження молодь також запитали: Які проблеми вас турбують або стосуються особисто і Як ви думаєте, які проблеми турбують або стосуються молоді вашої країни? Переважна більшість студентів переконані, що відсутність роботи і проблеми працевлаштування – найбільш актуальна проблема для їхніх однолітків (так вважають 64,5% українців, 57,5% росіян, 47,1% казахів, 69,0% поляків). Натомість особисто її відчуває менше респондентів – 36% українських студентів, 34,2% російських, 41,1% польських і лише 13,2% казахських.

Казахи, до речі, виявилися найбільш безпроблемною чи оптимістичною молоддю, адже 30% опитаних студентів цієї держави зазначили, що нема таких проблем, які їх наразі турбують (водночас у українців ця цифра сягає 8,3%, росіян – 11,4%, поляків – 3,4%).

До першої десятки проблем сучасної молоді, окрім відсутності роботи, потрапили: матеріальна залежність від будь-кого, конфлікт з батьками, відсутність можливості для самореалізації, погані житлові умови, депресивний стан (відчуття нудьги, непотрібності, безрадісності життя), відсутність коханої людини, відсутність вільного часу, погане здоров’я і алкогольна залежність.

За великим рахунком, моральні орієнтири для студентів з України, Росії, Польщі та Казахстану є спільними. Більшість опитаних вважає категорично неприйнятними вживання наркотиків, торгівлю людьми, аборти. При цьому казахські студенти, в першу чергу, засуджують алкоголізм і дошлюбні статеві стосунки. Польська молодь толерантніше сприймає одностатеві шлюби і проституцію, проте категоричніше засуджує подружню зраду і евтаназію. Більшість респондентів, незалежно від країни проживання, з усього переліку “суспільних вад” найбільш допустимими вважають громадянський шлюб, нецензурну лайку, дошлюбні статеві відносини, розлучення, дрібне злодійство і ухилення від оплати податків.

“Молоді сьогодні важко. Важко не стільки прогодуватись і купити штани, не стільки навіть знайти роботу, скільки усвідомити себе задоволеним у цьому світі і знайти якісь непорушені духовні цінності у цьому світі. Ліберальна і ринкова ідеології дуже сильно зруйнували всю сьогоднішню культуру. Здається, що можна все. Можна бути гетеросексуалом і гомосексуалом, найголовніше при цьому – не палити. Можна бути злодієм, найголовніше – щоб суд не визнав тебе злодієм. І тоді ти можеш високо тримати голову. Можна бути багатоженцем, можна торгувати живим товаром, можна займатися проституцією, і це називається надання сексуальних послуг населенню. Сьогодні настав час повернення до цінностей, які називаються консервативними. Що означає: сволота – завжди сволота, доблесть – завжди доблесть, вірність – завжди вірність, а щастя всіх – вище і дорожче, ніж щастя одного”, – прокоментував в рамках дослідження життєві орієнтири сучасної молоді письменник і філософ Михайло Веллер.

Українці та казахи мріють навчатися у Великобританії, поляки і росіяни патріотично обирають рідні ВНЗ

Іноземна мова для сучасних студентів не є проблемою. Найбільш англомовними виявилися студенти Польщі (93,1%), але українці і росіяни відстають від своїх польських однолітків у незначній мірі (86% і 83,6% відповідно). У молодих казахів крім англійської і наступних за нею німецької та французької мов, в пріоритеті виявилася китайська. Українські студенти, як свідчить опитування, також досконало володіють російською (94,8%), третина – німецькою, десята частина – польською і французькою мовами.

Українці та казахи мріють навчатися у Великобританії (45,9% і 41,8% відповідно) або США (23,8% і 26,4% відповідно), росіяни і поляки патріотично обирають університети у рідних країнах (27,7% і 34,1% відповідно). А ось жити і працювати більшість молодих людей воліли б за кордоном. Лише третина українців, росіян і поляків та трохи менше половини казахів хотіли б після навчання залишитися на батьківщині. При цьому яскраво виражених країн-фаворитів, куди мріють виїхати студенти – немає. Прагнення молоді залишити свою країну – це очевидний сигнал для роботодавців, політиків і демографів.

У плані туризму молодь приваблює Франція і Італія, США і Великобританія.

Водночас, більшість студентів України, Росії, Польщі та Казахстану пишаються тим, що є громадянами своєї країни. Вищий рівень патріотизму спостерігається серед казахської і російської молоді.

У всіх країнах, де проводилося дослідження, спостерігається високий рівень зацікавленості студентів суспільно-політичним життям. Молодь готова брати активну участь у політичних процесах для того, щоб бути почутою владою. Перш за все молодих людей цікавить участь у дебатах з політиками і демонстраціях, мітингах та інших вуличних акціях, голосування на виборах, членство у політичних партіях, підписання петицій і звернень.

Що змушує студентів підробляти?

Основною частиною доходів студентів залишається допомога батьків (81,5% українців, 83,6% росіян, 72,5% казахів, 74,5% поляків). Крім того, близько 60% українських і казахських студентів отримують стипендію. У Росії та Польщі цей показник майже в півтора рази нижчий.

До того ж, третина студентів вже підробляють. Виняток становить Казахстан – там особистий заробіток в якості одного з джерел доходу вказали тільки 13,2%.

Переважно студенти поєднують навчання і роботу, щоб покрити свої поточні витрати. Також третина підробляє, щоб оплатити розваги. Виключенням тут знову виявився Казахстан, де молодь працює і навчається одночасно заради допомоги своїй сім’ї (більше третини респондентів) і оплати того ж самого навчання (14,3%).

Цікаво, що найбільш забезпеченими себе вважають саме казахські студенти – чверть респондентів зазначили, що їхня сім’я не відчуває жодних матеріальних труднощів, у той час як серед українських і російських опитаних аналогічний показник коливається на рівні 7%, серед польських студентів – усього 2,5%.

Найвагомішими цінностями в трудовій сфері переважна більшість опитаних називає високий заробіток, перспективи кар’єрного росту і творчу реалізацію. А от популярності і репутації компанії, соціальному пакету і щадному режиму роботи сучасна молодь не надає великого значення.

Молодь вірить у власні сили, але не проти матеріальної підтримки від дорослих чи держави

Самореалізація, кар`єра, матеріальний добробут, а також любов і дружба є основними показниками успіху для студентів. Зокрема, самореалізація виявилася головним мірилом успіху для 70,2% українських студентів, в той час як цьому поняттю віддали пріоритет 66,2% росіян, 47,1% казахів та 48,5% поляків. При цьому серед українців виявилося 51,5% тих, хто пов`язує свій успіх з кар`єрою та професіоналізмом. Серед росіян виявилося таких 60% студентів, казахів - 72,1%, а поляків - 47,4%. Водночас 41,4% опитаних респондентів з України, 54,4% з Росії та 53,2% з Казахстану ототожнили свій успіх з фінансами, а поляків виявилося лише 35,7%.

Результати дослідження показали, що пов`язують студенти свій успіх і безпосередньо з любов`ю та дружбою (Україна - 48,9%, Росія - 46,6%, Казахстан - 43,2% та Польща - 54%) та чудовим шлюбом (Україна - 30,5%, Росія - 28,6%, Казахстан - 38,2% та Польща - 35,7%). Крім того, 33,2% опитаних з України, 28,6% з Росії, 35% з Казахстану та 42,2% з Польщі вважають важливими для успіху незалежність та свободу.

Сучасна молодь вірить у власні сили і вважає, що саме вони є головним ресурсом для досягнення життєвих цілей (в цьому переконані 76,9% українців, 79% росіян, 81,4% казахів та 73,9% поляків). При цьому студенти не відмовляться від матеріальної підтримки з боку дорослих або держави. Також важливим вважається наявність надійних зв`язків і знайомств. Ствердну відповідь на це дали 43,4% українських студентів, 51,5% російських, 38,6% казахських та 47,8% польських.

Що стосується вільного часу, то, за даними дослідження, молодь в основному зустрічається з друзями, грає в комп`ютерні ігри та “сидить” в Інтернеті. Так, вільні години біля монітору проводять 51% українців, 57,5% росіян, 41,4% казахів та 51,5% поляків.

Студенти, як і раніше, слухають музику (переважно поп і рок), читають (зазвичай класику, любовні історії, історичні романи і детективи), дивляться фільми. А ось любов до театру згасає – п’ята частина респондентів не відвідує його зовсім, інші – досить рідко, кілька разів на півроку (Україна, Казахстан) або ж навіть раз на кілька років (Росія, Польща).

Міжнародне соціологічне дослідження «Студенти - образ майбутнього» проводилося Інститутом Горшеніна з жовтня 2010 року по березень 2011 року. Всього за випадковою вибіркою було опитано 5155 студентів у 22 вищих навчальних закладах чотирьох країн: України, Росії, Польщі, Казахстану.

Анна Ященко