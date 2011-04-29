У Львові створено Інститут лідерства та управління

10 травня у Львові відбудеться презентація Інституту лідерства та управління Українського католицького університету.

Про це пише ZAXID.NET з посиланням на Львівську міську раду.

Інститут лідерства та управління утворився внаслідок злиття двох структур: Центру мирянського лідерства та Інституту управління неприбутковими організаціями. Передумовами організаційної консолідації стали природний організаційний ріст цих структур, подібність цілей, до яких прямували дві організації, та виокремлення програм з управління неприбутковими організаціями в УКУ.

Як структура Інститут лідерства та управління був затверджений Вченою радою Українського католицького університету у червні 2010 року та наказом ректора УКУ від 17 листопада 2010 року.

Протягом вересня 2010 – лютого 2011 року команда Інституту лідерства та управління формувала бачення та розробляла стратегічний план розвитку Інституту.

Тому на даний момент є чітко сформована місія діяльності Інституту – це формування громадянського суспільства шляхом навчання та виховання християнських провідників та лідерів неприбуткового сектору України на засадах моральних принципів через поєднання прикладних знань, практичних вмінь та потенціалу особистості, керуючись міжнародними стандартами.