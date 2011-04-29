Кіровоградщина оздоровить дітей на 15,7 млн. грн.

На здійснення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей Кіровоградської області з бюджетів усіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів цього року передбачено витратити 15,7 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії облдержадміністрації повідомив начальник управління у справах сім’ї та молоді Кіровоградської ОДА Сергій ПАСТЕРНАК.

За його інформацією, у 2011 році планується оздоровити 36,8 тис. дітей віком від 7 до 16 років або 38% від загальної чисельності дітей в області, а саме: у таборах з денним перебуванням – 34,1 тис., у стаціонарних оздоровчих таборах – 2,1 тис.

В обласному бюджеті передбачені видатки на оздоровлення в сумі 5 млн. грн. (на 7% менше, ніж торік). За рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності планується залучити кошти в сумі 2 млн. грн., з державного бюджету – 2,5 млн. грн.

За даними райдержадміністрацій і міськвиконкомів, на забезпечення оздоровчої кампанії в області заплановано залучити 6,1 млн. грн., з яких майже 900 тис. грн. – позабюджетних коштів.

Як відзначив С.ПАСТЕРНАК, основними недоліками належної підготовки до оздоровчого сезону 2011 року залишаються зменшення мережі оздоровчих закладів з денним перебуванням, низький відсоток охоплення оздоровчими послугами дітей у містах обласного значення, недостатній рівень витрат на оздоровлення однієї дитини на день.