У Нью-Йорку 8-річний учень торгував зброєю

Восьмирічний учень початкової школи в нью-йоркському районі Куїнс приніс у школу повністю заряджений пістолет з патронами калібру 9 міліметрів і продав його третьокласнику за три долари.

Про це пише з посиланням на поліцію газета "Нью-Йорк пост".

Школяр, який купив пістолет, приніс своє покупку додому і показав її матері, котру охопив жах і вона повернула зброю в школу. Адміністрація школи викликала поліцію, яка встановила хто був продавцем. Батько хлопчика був затриманий і надає свідчення в поліції, зазначає РІА «Новости».