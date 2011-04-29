У Нью-Йорку 8-річний учень торгував зброєю
10:47, 29 квітня 2011Освіта
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За пістолет просив $3
Восьмирічний учень початкової школи в нью-йоркському районі Куїнс приніс у школу повністю заряджений пістолет з патронами калібру 9 міліметрів і продав його третьокласнику за три долари.
Про це пише з посиланням на поліцію газета "Нью-Йорк пост".
Школяр, який купив пістолет, приніс своє покупку додому і показав її матері, котру охопив жах і вона повернула зброю в школу. Адміністрація школи викликала поліцію, яка встановила хто був продавцем. Батько хлопчика був затриманий і надає свідчення в поліції, зазначає РІА «Новости».
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