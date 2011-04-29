Дефіцит ІТ-фахівців в Україні становить 30%

Дефіцит фахівців у галузі інформаційних технологій в Україні сьогодні становить 30%. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держінформнауки, з посиланням на дані голови агентства Володимира СЕМИНОЖЕНКА.

При цьому він зазначив, що, незважаючи на такий дефіцит, знайти роботу в ІТ-компаніях можуть лише 25% випускників – інші не відповідають рівню своєї кваліфікації. Таким чином, до 2015 року дефіцит фахівців у сфері ІТ становитиме майже 80%.

«Сфера ІТ, в хорошому сенсі, приречена на стрімкий розвиток», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО, зазначивши, що до початку світової кризи 2008 року вона росла на 50% щороку. Непогані темпи зростання зберігаються й сьогодні – 30-40%. В.СЕМИНОЖЕНКО прогнозує, що надалі вони зростуть «у рази, адже світ визначається з новою економічною моделлю».

«Очевидно, що економіка майбутнього буде не сировинною, а інформаційною», - підкреслив він.

В.СЕМИНОЖЕНКО переконаний, що змінити ситуацію з фахівцями можливо завдяки ефективному державно-приватному партнерству. На його думку, ІТ-спеціальності мають стати пріоритетними в системі вищої освіти, при цьому йдеться не тільки про збільшення квот на набір, а насамперед про підвищення якісних вимог.

Він також зазначив, що посилювати ІТ-освіту насамперед потрібно в так званих «кластерах», тобто у вузах тих міст, де ІТ-спеціальності вже викладаються на високому рівні. Це - Київ, Харків, Львів, Донецьк і Луганськ.

Крім того, на переконання В.СЕМИНОЖЕНКА, піднімати ІТ-освіту потрібно, починаючи з школи. Адже зниження «коефіцієнта корисної дії» вузівських випускників технічних спеціальностей великою мірою спровоковане слабким рівнем викладання математики в школах.