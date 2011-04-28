Посол США радить українській молоді бачити перспективи в рідній країні

Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Джон Френсіс Теффт радить українській молоді бачити перспективи в рідній країні, а не налаштовувати себе тільки на виїзд з неї. Як повідомили УНІАН у прес-центр НТУУ "КПІ", про це він заявив, виступаючи з лекцією "Демократія та чому вона настільки важлива для України" в НТУУ “Київський політехнічний інститут”.

Посол США в Україні нагадав слухачам про «шевченкового козака», “який пішов світ за очі щастя шукати, але знайшов лише тугу за батьківщиною і сум при погляді на журавлині ключі, що летять до рідного краю", зауваживши, що така доля може спіткати "багатьох людей, які не бачать, або не хочуть бачити для себе перспектив в рідній країні і налаштовують себе лише на виїзд з неї”.

“Попри те, що демократія такі можливості надає, – зазначив дипломат, – вона накладає й вимоги щодо відповідальності за свій вибір. Тож молода людина, яка отримала право власноруч вибудовувати власні життєві цінності й вільно обирати шлях у житті, має це усвідомлювати".

За словами Джона Теффта, динамічний розвиток держави не можливий і без укорінення у свідомості її громадян демократичних цінностей та без дотримання ними демократичних норм, базових для демократичних суспільств. Однією з основних цінностей такого суспільства Посол США назвав верховенство права.

“Це той бастіон, який захищає від довільного захоплення – як відкритого віднімання свободи чи власності владою, так і більш прихованого злодійства шляхом корупції. А ще – і це дуже важливо для студентів провідного технічного університету, – підкреслив Дж. Теффт, – незалежні суди, які дотримуються принципу верховенства права, в демократичній країні допомагають захищати права інтелектуальної власності. Це, у свою чергу, заохочує тих, хто має цікаві й продуктивні ідеї, до їхньої реалізації на своїй батьківщині в Україні, а не деінде за кордоном”.

По закінченню лекції Посол поспілкувався зі студентами і відповів на їхні запитання.

Дж. Теффт також відвідав Науковий парк «Київська політехніка», де ознайомився із науково-технічними здобутками та пропозиціями науковців і студентів університету.