Столичні депутати з'ясують, чому не функціонують дитсадки

Депутати Київради створили тимчасову слідчу комісію, яка займеться відновленням роботи дошкільних навчальних закладів столиці, що не функціонують. За таке рішення на сьогоднішньому пленарному засіданні проголосували 84 з 92 зареєстрованих в залі депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, для Києва залишаються актуальними проблеми нестачі дитячих садочків, а також переповнення груп в тих дошкільних закладах, які працюють. Так, майже у 70 відсотків садків на 100 місць припадає 110-115 дітей. Перевантаження дитячих навчальних закладів зафіксовано переважно в мікрорайонах інтенсивної житлової забудови.

Порівняно з 1999 роком, народжуваність дітей у Києві зросла на 77 відсотків, з 18 323 (1999 р.) до 32 488 новонароджених (2009 р.). Депутати переконані, що такий стан справ засвідчує необхідність вироблення нових підходів до розширення кількості дошкільних навчальних закладів.

До складу комісії увійдуть по одному представнику від кожної депутатської фракцій, а також будуть залучені працівники Головного управління освіти і науки КМДА, Головного управління комунальної власності міста Києва. Тимчасова слідча комісія діятиме протягом трьох місяців, а за результатами роботи надасть на розгляд пленарного засідання Київради проект рішення.

«Необхідно визначити кількість приміщень, в яких раніше розміщувались дитячі садочки, провести технічну інвентаризацію майна з метою забезпечення право кожного маленького киянина отримувати якісне та комфортне дошкільне виховання», - сказала секретар Київради Галина ГЕРЕГА.

