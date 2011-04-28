Запорізький чиновник нагрівав руки на обідах для школярів

У Запорізькій області порушено кримінальну справу проти чиновника управління освіти Енергодарської міськради, який завищила на 400 тис. грн. вартість харчування в навчальних закладах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, кримінальну справу порушено прокуратурою м. Енергодара на підставі результатів перевірки, в ході якої встановлено, що «фігурант справи, перевищуючи службові повноваження і діючи порушуючи вимоги законодавства, після проведення торгів на предмет закупівлі продуктів харчування для навчальних закладів міста навмисно змінив умови договору».

«Внаслідок цього протягом 2010 року незаконно були збільшені ціни на продукти харчування, а управлінню освіти Енергодарської міської ради і місцевому бюджету було завдано матеріальної шкоди на суму близько 400 тисяч гривень», - повідомили в прокуратурі, зазначивши, що на сьогодні дії чиновника кваліфіковані, як скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України, – «перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки».

Ведеться слідство.