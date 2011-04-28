Табачник офіційно затвердив електронний вступ до ВНЗ

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України затвердило положення про проведення експерименту щодо електронного вступу до вишів у 2011 році. Про це йдеться в Наказі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за № 291 від 28 березня 2011 року, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2011 року.

«Відповідно до Наказу Міністерства в 2011 році подання вступниками електронних заяв про вступ до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації є добровільним та не позбавляє вступника права на особисте подання до приймальної комісії ВНЗ письмової заяви разом з необхідними документами», – повідомив УНІАН координатор громадської ініціативи “Студентський захист” Андрій Черних.

Електронні заяви вступників, подані в режимі он-лайн через мережу Інтернет, будуть враховуватись приймальними комісіями вищих навчальних закладів, як паперові, і дають право на участь у конкурсі.

Електронна реєстрація заяви буде здійснюватись шляхом заповнення вступником в режимі он-лайн електронної форми за допомогою програмного інтерфейсу, розміщеного на інтернет-порталі «Єдине інформаційне освітнє вікно» із зазначенням вищих навчальних закладів та напрямів підготовки (спеціальностей), у конкурсному відборі яких вступник бажає взяти участь відповідно до Умов прийому.