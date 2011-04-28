На Чернігівщині проведуть військово-патріотичний збір

30 квітня – 2 травня у Чернігівській області відбудеться п`ятий військово-патріотичний збір ВГО «Громадський рух «За майбутнє» під патронатом Президента України і за підтримки Міністерства оборони України.

Про це повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН член громадської ради при Міністерстві оборони, координатор громадського руху «За майбутнє» Михайло ХАРЕЧКО.

За його словами, збір відбудеться у смт Гончарівське на території військової частини А1815.

Голова центрального виконавчого комітету ВГО «Громадський рух «За майбутнє» Олена ДЖЕНЖЕРЯ повідомила, що цей збір проходитиме під гаслом: “Краще майбутнє - в наших руках”.

За її словами, у зборі планується участь 350 учнів 10-11-х класів шкіл і студентів 1-3-х курсів вишів. Надійшло майже 20 тисяч заявок на участь у зборі.

Як сказала О.ДЖЕНЖЕРЯ, під час збору приділяється увага “формуванню в молоді характерних рис патріота - повага до Конституції України, до законів України, державної символіки, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, до молодших та людей з особливими потребами, повага до традицій”.

Як сказав голова ВГО «Громадський рух «За майбутнє» Денис ОЛІЙНИК, військово-патріотичний збір поділено на чотири блоки: військовий (зокрема, стрільба із пневматичної гвинтівки, метання гранати, смуга перешкод), спортивний (зокрема, турніри з футболу, волейболу, легкої атлетики, силових видів змагань), туристичний і культурний.

За його словами, учасники розбиваються на чотири табори - Орел, Барс, Рись, Сокіл - і змагаються між собою.

Начальник управління пропаганди та військово-патріотичного виховання Головного управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних сил України Олексій СЕРГІЄНКО наголосив, що цей патріотичний збір - “не перша патріотична акція, яку ми проводимо спільно з громадською організацією “За майбутнє”.

Він зауважив: “Велика кількість заявок, які надходять від молоді для участі у цих заходах, є підтвердженням тому, що молодь надзвичайно зацікавлена у тому, щоб ознайомитись із специфікою військової служби, побачити цю службу не з екрана телевізора, а зсередини, ознайомитись з військовою технікою”.

За його словами, все це допоможе “нашій молоді укріпити в собі впевненість і бажання служити, захищати Вітчизну, бути справжніми патріотами”.

Як додав М.ХАРЕЧКО, громадська організація не підтримує жодну з політичних сил, а участь у зборі беруть представники різних політичних сил.