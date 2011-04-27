Студент Юракадемії Харкова заявив про побиття міліціонерами
Прокуратура перевірить заяву
Прокуратура Дзержинського району Харкова проводить перевірку за заявою студента Національного університету «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого» щодо заподіяння йому тілесних ушкоджень працівниками міліції.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, згідно зі зверненням заявника, у ніч на 25 квітня на території житлового масиву «Павлове Поле» працівники патрульно-постової служби застосували до нього силу і змушували його зізнатися у зберіганні наркотичних засобів.
«На даний час заявник опитаний, видано направлення для проходження ним судово-медичного обслідування, проводяться інші необхідні перевірочні дії для забезпечення повноти, всебічності та об’єктивності перевірки. Хід перевірки взято на контроль прокуратурою області», - йдеться у повідомленні.
Водночас, Харківська обласна організація ВО «Свобода» оприлюднила заяву, у якій вимагає від керівника УМВС України у Харківській області Михайла МАРТИНОВА «негайно провести внутрішнє розслідування за фактом сваволі правоохоронців у ніч на 25 квітня. Йдеться про брутальне побиття студента НУ «Юридична академія України ім. Я. Мудрого» Михайла ОПЕКАНА співробітниками патрульно-постової служби та намагання інкримінувати хлопцеві зберігання та розповсюдження наркотичних засобів».
За даними «Свободи», «тієї ночі М.ОПЕКАН разом із дівчиною повертався з Великодніх святкових заходів, що відбувалися у центрі Харкова. Близько першої ночі, коли вони проходили вулицею 23 Серпня неподалік однойменної станції метро, до пари під‘їхала сіра автівка ВАЗ-2112 патрульно-постової служби міліції. Наступної миті з неї вийшли четверо міліціянтів у формі та силою посадили Михайла в авто. Постраждалий зазначає, що його катували і вимагали зізнатися в тому, що він зберігає та розповсюджує канабіоїдні наркотики. Потім у хлопця відібрали стипендійну картку та силували назвати ПІН-код. Неподалік перехрестя вул. 23 Серпня та Клочківської невідомі «правоохоронці» виштовхали М.ОПЕКАНА з автівки та забралися геть. О 6-й ранку того ж дня постраждалий прибув до лікарні невідкладної допомоги, де лікарі зафіксували побої, зокрема – перелам носа».
У заяві повідомляється, що М.ОПЕКАН «є сином очільника Іваничівського районного осередку ВО «Свобода» Юрія ОПЕКАНА (Волинська область), проте сам не є членом партії. Хлопець активно займається музичною самодіяльністю, і, як стверджує, через побиття не зможе взяти участь в одному з пісенних конкурсів».
Харківська «Свобода» вимагає від М.МАРТИНОВА і прокурора Харківської області Геннадія ТЮРІНА «негайно з‘ясувати, хто з патрульних чергував тієї ночі у районі Павлового Поля, порушити кримінальну справу за описаним фактом та публічно звітувати про результати розслідування».