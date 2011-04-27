Питання вдосконалення якості вищої освіти є першочерговим

Третина українців вважає, що питання вдосконалення якості вищої освіти в Україні належить до першочергових.

Про це на прес-конференції в УНІАН сказала директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина БЕКЕШКІНА, посилаючись на результати проведених досліджень громадської думки українців.

Так, про першочерговість цієї проблеми сказали 32,2% опитаних. Що це питання важливе, але є більш нагальні проблеми, зазначили 42,5% респондентів, а ще 17,4% вважають цю проблему другорядною. Важко було визначитись 7,9% опитаним.

В результаті опитування стало відомо, що 45,3% українців оцінюють якість вищої освіти в Україні як середню та ще 16,2% кажуть, що вона скоріше висока. Протилежну думку – що якість освіти дуже низька – висловили 7,6%, і ще 17,7% сказали, що вона скоріше низька. Важко сказати щодо цього було 11,7% респондентам.

З тим, що освіта в Україні дає можливості знайти хорошу роботу, згодні 33,7% опитаних, а 39,6% - не вважають так. Не визначились - 26,6% .

На запитання, якою мірою поширена корупція при оцінці знань випускників шкіл, найбільше сказали про її наявність на вступних іспитах до ВНЗ: 69,9% вважають корупцію або дуже, або досить поширеною, при тому що лише 12,2% сказали, що корупція мало або зовсім не поширена (важко сказати було 17,9% опитаних).

Також 42,8% респондентів вважають, що на випускних іспитах у школах корупція дуже або досить поширена; що зовсім не поширена сказали 8,5%, а 27,9% - що мало поширена (важко було визначитись ще 20,8%).

І врешті про те, що корупція дуже чи досить поширена при ЗНО висловились 27,4% респондентів; що мало поширена сказали 23,8% і що зовсім не поширена – 13,3% (важко сказати було 35,6% опитаних).

Також дослідження показало, що більшість опитаних – 53,6% - підтримують систему пільг при вступі для певних категорій абітурієнтів, тобто за те, щоб вона була, як зараз. Про те, що не повинно бути ніяких пільг ні для кого, сказали 12,4%, а 19,3% висловили думку, що пільги при вступі повинні бути замінені наданням адресної допомоги соціально вразливим групам населення. Важко було визначитись з цього питання 14,7% опитаним.

Разом з тим присутня на прес-конференції народний депутат від НУ-НС, член Комітету Верховної Ради з питань освіти та науки Леся ОРОБЕЦЬ висловила занепокоєння з приводу можливої нової хвилі виїзду за кордон талановитої молоді.

"Чим далі ректори будуть наполягати на їхньому праві в будь-який момент піднімати плату за навчання, то тим більше наша освіта буде прирівнюватись до Оксфорду за ціною, але не за якістю. І зрозуміло, що коли освіта і тут, вдома, і за кордоном, коштує однаково, але ефект від неї різний, я боюсь що ми отримаємо нову хвилю відтоку найкращих кадрів”, - сказала депутат.

Зі свого боку І.БЕКЕШКІНА повідомила, що в ході опитування студентів їм ставили запитання, чи хотіли б вони навчатися за кордоном.

“52% хотіли б. Десь 20% з чимось – ні. Чому? Що їм заважає? У переважної більшості - відсутність грошей. Якщо наша економіка буде зростати і гроші у людей будуть, то вони поїдуть навчатись за кордон. І нашим вищим навчальним закладам це треба зрозуміти”, - наголосила експерт. За її інформацією, із вказаних 20% студентів, які не хотіли б навчатись за кордоном, лише 3% - через те, що в Україні “неконвертовані”, тобто не визнаються, дипломи, отримані за кордоном, а решта відсотків – не поїхали здобувати освіту в інші країни саме через брак коштів.

Презентоване сьогодні дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва проводилось 24 березня - 5 квітня 2011 р. за підтримки Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI). Було опитано 1 тис. 801 респондента у всіх регіонах України. Похибка вибірки не перевищує 2,4%.