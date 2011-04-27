Вступ за результатами ЗНО підтримує переважна більшість населення

Вступ до вищих навчальних закладів (ВНЗ) за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) підтримується переважною більшістю населення України, при чому ця підтримка з роками зростає.

Про це на прес-конференції в УНІАН сказала директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина БЕКЕШКІНА, посилаючись на результати проведених соціальних досліджень громадської думки загалом та цільових груп зокрема (до цих цільових груп входять ті українці, чиї діти, діти родичів, близьких друзів чи вони самі вступали до ВНЗ за результатами ЗНО).

“Ми проводили такі опитування кілька разів, і треба сказати, що ставлення до ЗНО з року в рік поліпшувалося. Я б сказала, що це, на мій погляд, може, навіть єдина успішна реформа в Україні, яка сприймається позитивно населенням і де зараз співпадають точки зору різних регіонів України”, - сказала експерт.

За її словами, це успішна реформа, що є однією з тих небагатьох, яка об’єднує суспільство.

Як зазначила І.БЕКЕШКІНА, дослідження показали, що кількість тих громадян, чиї діти вступили туди, куди планували, вона приблизно однакова серед україномовних і російськомовних громадян України. “Нагадаю, що на минулому вступі здавали всі тести українською мовою, але це не вплинуло на результат - діти вступили туди, куди хотіли... І по регіонах теж особливої різниці немає”, - пояснила вона.

Так, згідно з результатами опитування, що проводилось 24 березня - 5 квітня ц.р., ЗНО як основний критерій вступу до вишів однозначно підтримують 17% опитаних загалом (у 2008 році - 14,6%), та 24,5% респондентів “цільової групи”; скоріше підтримують – 28,9% (у 2008 році - 27,3%) та 32,8%. При цьому безумовно проти такої системи зарахування до ВНЗ виступили, відповідно, 10,9% (у 2008 році - 16,8%) та 11,3% респондентів, а скоріше проти – 19,2% (у 2008 році - 17,3%) та 18,9%. Вагалися з відповіддю 24,1% (24,1% - у 2008 р.) опитаного населення та 12,6% респондентів “цільової групи”.

За даними дослідження, з тим, що ЗНО ставить всіх у рівні умови, згодні 54,2% респондентів (35,2% переважно згодні та 19% повністю згодні), а в “цільовій групі” – 63,9% (відповідно, 37,9% та 26%). Не згодними виявились 25,8% (переважно не згоден – 14,7% та зовсім не згоден – 11,1%), в “цільовій групі” – 25,3% (13,7% та 11,6%). Не визначились з відповіддю 19,9% загалом опитаних та 10,8% в “цільовій групі”.

Крім того, про те, що ЗНО зменшило рівень корупції при вступі до вищого навчального закладу сказали 41,7% (в “цільовій групі” – 47,9%). З цим не погодились 31,3% (30,6% в “цільовій групі”). Сказали, що важко визначитись з відповіддю, – 27% (21,4%).

Як зазначила І.БЕКЕШКІНА, головне, що опитані пропонують для вдосконалення системи вступу до ВНЗ за результатами ЗНО, – це краще готувати учнів до здачі тестів (51% населення та 55% у “цільовій групі”). Також, на думку експертів, дуже важливим є, щоб ВНЗ забезпечили публічність та зрозумілість системи зарахування абітурієнтів (35% і 41%), та заздалегідь інформувати абітурієнтів про свої правила вступу (33% та 39%).

Опитування проводилось за підтримки Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI). Було опитано 1 тис. 801 респондента у всіх регіонах України. Похибка вибірки не перевищує 2,4%.