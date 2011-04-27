Українці проти додавання вступних іспитів при вступі у виші

Кожен другий житель України виступає проти додавання вступних іспитів і середнього балу атестата до результатів зовнішнього незалежного опцінювання при вступі до вищих навчальних закладів.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина БЕКЕШКІНА, посилаючись на результати проведених соціальних досліджень громадської думки загалом та цільових груп зокрема (до цих цільових груп входять ті українці, чиї діти, діти родичів, близьких друзів чи вони самі вступали до вишів за результатами ЗНО - це 33,5% опитаних).

За даними опитування, майже 46% від загальної кількості респондентів та 51% “цільової групи” негативно ставляться до пропозицій додавати екзамени і середній бал атестата при зарахуванні у виші.

Так, на запитання “Чи підтримуєте Ви нововведення про врахування середьного балу атестата і результатів ЗНО під час вступу до вишів?”, позитивну відповідь надали 33%, а ще 25,9% заявили, що загалом підтримують цю ідею, проте бали атестата мають становити значно меншу, ніж зараз, частку у порівнянні з балами ЗНО.

Не підтримують нововведення 16,7%. 24,4% респондентів було важко відповісти.

Ідею введення вступних іспитів позитивно оцінили 24,5% опитаних, а 45,7% - негативно, бо “це призведе до корупції при вступі до вишів”. Важко було визначитись 29,8% ресопндентів.

На запитання “Що повинно мати вирішальне значення при зарахуванні абітурієнтів до вишів?” 40,7% респондентів відповіли, що таким фактором мають бути результати ЗНО. Серед “цільвої групи” – 54,5%.

Натомість лише 25,7% респондентів (20,7% “цільової групи”) головним фактором для зарахування згодні бачити вступні іспити, які проводититме вищий навчальний заклад.

За середній бал атестата свої голоси віддали 16,5% (17%).

Крім того, 6,8% (6,8%) підтримують те, що вирішальним має бути результат співбесіди у виші; 2,6% (2,6%) – мотиваційне есе, щось інше – 1,2% (2,5%). Важко було визначитись 17,6% опитаних (10,4% “цільової групи”).

Опитування проводилось за підтримки Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI). Було опитано 1 тис. 801 респондента у всіх регіонах України. Похибка вибірки не перевищує 2,4%.