У Чернігові 10 студентів отримали іменні стипендії Черномирдіна

У Чернігові 10 студентів Українсько-Російського інституту – філії Московського державного відкритого університету отримали іменні стипендії Віктора Черномирдіна, який свого часу очолював наглядову раду цього вишу.

Як передає кореспондент УНІАН, вручення стипендій відбулося у рамках урочистостей з нагоди 15-річчя навчального закладу.

За словами директора інституту, професора Олександра ЖЕЛЕЗНЯКА, Українсько-Російський інститут є унікальним закладом, у якому навчаються представники 7 держав (всього 2 тисячі студентів). В.Черномирдін, перебуваючи на посаді посла РФ в Україні, схвально поставився до його заснування, кілька років очолював наглядову раду і навіть заснував іменні стипендії.

Також стипендіатам як подарунок вручили книгу мемуарів В.Черномирдіна, що побачила світ у квітні.